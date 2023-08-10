غزل المحلة يتعاقد مع سوداني لدعم هجومه – صورة





أعلن نادي غزل المحلة يوم الخميس، عن صفقته الرابعة لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد وهو اللاعب المخضرم أحمد سوداني لدعم مركز الهجوم في صفقة انتقال حر عقب انتهاء تعاقده مع فريق مصر المقاصة.

ووقع اللاعب على عقود لمدة ثلاثة مواسم مع خالد كساب مدير الكرة بالنادي، بعد أن طلب خالد عيد المدير الفني للفريق ضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لدعم الفريق الموسم المقبل استعدادا لمنافسات دوري المحترفين.

صحيفة الأسبوع