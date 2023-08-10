الهلال السوداني لن يخوض مباراة الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا في مصر!





أكد نادي الهلال السوداني، يوم الخميس، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل، لن تُلعب في القاهرة.

وعلم “بطولات” بأن الهلال السوداني، سيلعب مباراة الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا أمام فريق السلام أو بطل جنوب السودان في المغرب وليس في مصر.

وكان الهلال يرغب في إقامة المباراة في مصر وأعلن النادي ذلك في بيان رسمي، ولكن بسبب تأخر وصول الموافقة المصرية، تم نقل المواجهة إلى المغرب.