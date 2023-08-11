في تصريح جديد لمدرب الأهلي المصري:أطلقت جماهير الفريق السوداني الغاز المسيل للدموع وطارت من الخارج إلى الملعب ولم يراها أحد





أكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على أن بعثة الفريق خلال تواجدها بالسودان، سقطت قنبلة دخانية من قبل مشجعي نادي الهلال.

وقال كولر خلال حواره لصحيفة « نويه تسوريشر تسايتونج» إنه في المران الختامي للأهلي استعدادا لمباراة الهلال، أطلقت جماهير الفريق السوداني الغاز المسيل للدموع وطارت من الخارج إلى الملعب ولم يراها أحد من بعثة الفريق في البداية.

وأضاف السويسري أن اللاعبون الذين تواجدوا منذ فترة طويلة كانوا يعرفون ما حدث وتم منع الجميع من فرك أعينهم، وكان عليهم أن يقوموا بغسل أعينهم بالماء والتوقف عن التدريب، مؤكدا أنه لم ير مثل هذا طوال حياته.

وأوضح كولر:” لعبنا في مباراة الافتتاح بتونس أمام الاتحاد المنستيري، وكان الملعب مليئا بالجماهير وكان الصوت مرتفعا، وتمكنا من تسجيل هدف الفوز في الوقت متأخر من الوقت الإضافي”.

وأردف المدير الفني للأحمر:” بالرغم من أنها كانت مباراة الذهاب إلا أن الأجواء في الملعب كانت مشتعلة، وطارت العديد من الزجاجات البلاستيكية على أرض الملعب وتجاه مقاعد البدلاء”.

وواصل السويسري:” لست معتادا على تلك الأجواء ولحسن حظي كان هناك مضمار بين أرض الملعب والمدرجات لهذا سقطت الزجاجات بعيد عنا قليلا، ودائما لدي حارس شخصي بجانبي في المباريات”.

وأتم كولر:” بالدوري الممتاز يلعب 18 ناديا وفي هذا الموسم، هناك مدرب واحد فقط استمر في منصبه وهو أنا، وقامت بعض الأندية بتغير المدرب أكثر من مرة، الأجواء متوترة، والضغط على الفوز كبير. أنا أدرس كل مباراة هنا بعناية أكبر مما كنت أفعله من قبل”.

“الشروق نيوز”