شاهد بالفيديو.. لو أحبك أنا العمر كلو .. ذاكرة السودان الفنية تشتعل عبر شبكات التواصل الاجتماعي





يعتبر الفنان الراحل “زيدان إبراهيم” من أكثر الفنانين الذين أثروا في وجدان الشعب السوداني وشكلوا ذاكرته الفنية، ورغم رحيله لم تغيب أعماله عن أسماعهم.

عندما غنى زيدان “لو أحبك أنا العمر كلو” كنوع من الغناء والتعبير العاطفي لم يتخيل في يوم من الأيام بأن يتخذها السودانيون عنوان لحبهم للسودان وترابه الغالي وهم يعيشون وسط الحرب أو مشردون بسببها.

فواقع الوطنيون الآن في السودان يتغنى بـ لو أحبك أنا يا سودان العمر كلو .. برضو شاعر ما كفاني..، مع أمل عودة الأمن والسلام في أقرب وقت ونصر الجيش السوداني الحاسم والقضاء على تمرد الدعم السريع.

شاهد الأغنية الجميلة التي رسخت لدى ذاكرة الشعب السوداني “زيدان إبراهيم”:

رصد وتحرير – “النيلين”