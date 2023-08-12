باريس يستعطف مبابي: هكذا يتصرف العظماء!





يسعى نادي باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي، بشتى الطرق لحل أزمة كيليان مبابي، نجم الفريق.

وذكرت شبكة RMC سبورت أن إدارة بي إس جي أرسلت خطابا جديدا لمبابي، تخطره فيه بالعواقب الاقتصادية الكارثية حال رحيله مجانا في 2024.

وأضافت: “الإدارة الباريسية تحاول بهذا الخطاب دفع مبابي للرحيل هذا الصيف أو تجديد عقده، لضمان استدامة النادي الباريسي”.

وزادت: “النجم الفرنسي رفض عرضا خياليا من الهلال السعودي، كان سينعش الخزينة الباريسية بـ300 مليون يورو، هذا الصيف”.

وكشفت RMC سبورت أيضا أن النادي الباريسي نوه في خطابه لمبابي بأن أعظم اللاعبين حرصوا، كما هو الحال مع هاري كين حاليًا، على استفادة ناديهم ماديا بدلا من الانتقال إلى فريق منافس مجانا.

وأوضحت أن النادي الباريسي أنفق 195 مليون يورو على صفقاته الصيفية هذا العام، وربما ترتفع الفاتورة إلى 250 مليون يورو بانضمام عثمان ديمبلي، وعنصر هجومي آخر.

ولفتت إلى أن الصفقات الصيفية لباريس ربما تكون مقبولة اقتصاديا بفرضية تحقيق عوائد مالية من بيع الثنائي فيراتي ونيمار.

وختمت: “رحيل كيليان مجانا في صيف 2024 سيكون له عواقب وخيمة متوسطة وطويلة المدى، وستدفع النادي لتغيير سياسته تماما في سوق الانتقالات”.

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