شمس الكويتية تعلنها: عايزة بحر في هذا الموعد!





تستعد النجمة شمس الكويتية لطرح أغنيتها الجديدة “عايزة بحر” باللهجة المصرية في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا بعد 3 أيام على قناة شمس الخاصة عبر يوتيوب.

أغنية شمس التي تحمل عنوان “عايزة بحر” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان خالد عز، توزيع واشراف محمد عبد العظيم.

العمل رومانسي بامتياز تتحدث فيه شمس عن الحب بطريقة ساحرة، ومن المتوقع أن تحصد هذه الاغنية اعجاب الجمهور خصوصا وانها تعاونت فيها مع اسماء كبيرة لتصل إلى نتيجة ستبصر النور في المدى القريب.

العراب