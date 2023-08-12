ثقافة وفنون

شمس الكويتية تعلنها: عايزة بحر في هذا الموعد!

2023/08/12
شمس الكويتية

تستعد النجمة شمس الكويتية لطرح أغنيتها الجديدة “عايزة بحر” باللهجة المصرية في الأيام القليلة المقبلة، وتحديدا بعد 3 أيام على قناة شمس الخاصة عبر يوتيوب.

أغنية شمس التي تحمل عنوان “عايزة بحر” من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان خالد عز، توزيع واشراف محمد عبد العظيم.

العمل رومانسي بامتياز تتحدث فيه شمس عن الحب بطريقة ساحرة، ومن المتوقع أن تحصد هذه الاغنية اعجاب الجمهور خصوصا وانها تعاونت فيها مع اسماء كبيرة لتصل إلى نتيجة ستبصر النور في المدى القريب.

366745983 18376477768010012 5118179866450385712 n

العراب

مواضيع مهمة

علاج الحمى في الطب النبوي           مشكلة مص الإصبع          التفاح الأخضر .. فوائد

الضغط في العمل              كيف نتناول الكزبرة؟                ميكب خدود البشرة الداكنة

2023/08/12