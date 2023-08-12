ترتيبات لتوفير سلة غذائية تحتوي 9 أصناف غذائية للعاملين بالجزيرة





بحث الأستاذ إسماعيل عوض الله العاقب والي ولاية الجزيرة المكلف لدى لقائه مساء أمس بقصر الضيافة بمدني الأستاذ علي محمود الحاج ممثل مجلس إدارة البنك الإسلامي السوداني بحضور مدير عام البنك آفاق التعاون بين الولاية والبنك في جملة من المشروعات التنموية وتمويل سلة غذائية تحتوي على 9 أصناف من المواد الغذائية للعاملين بالولاية وتمويل إنشاء عدد من الأسواق بمدني لمقابلة الحركة التجارية الكبيرة التي تشهدها الولاية وإستقبال معظم أسواق ولاية الخرطوم.

وتناول اللقاء فتح نافذة للإستيراد والتصدير من مدني تتضمن كافة الإجراءات .5

من جانبه أكد والي الجزيرة على أهمية تمويل السلة الغذائية خاصة بعد توفق صرف المرتبات بسبب الحرب ..

فيما أشار ممثل مجلس إدارة البنك الإسلامي السوداني إلى أن رؤية البنك تستهدف التوسع في التعاون مع ولاية الجزيرة في مختلف المجالات معلناً نقل رئاسة البنك إلى مدنيه مدني لتقديم خدمات متكاملة في مجالات الإستيراد والتصدير وإكمال الإجراءات عبر النافذة الواحدة من الولاية بالتنسيق مع وزارة التجارة .. يذكر أن وفد البنك الاسلامي السوداني كان قد إلتقى مدير عام وزارة المالية ومدير إدارة التجارة ونقطة الجزيرة التجارية حيث بحث إمكانية إجراء المعاملات في ولاية الجزيرة ..

وأوضح مدير عام المالية أن ولاية الجزيرة تعمل على توفير خدمات التجارة الخارجية عبر مكتب وزارة التجارة وقال إن الولاية مؤهلة لتقديم خدمات متكاملة مشيراً لإمكانات ميناء مدني الجاف .. وأكد الأستاذ خالد محمد عباس مدير إدارة التجارة حرص إدارته على توفير التمويل اللازم لسلة العاملين بالتقسيط مؤكداً إستقرار إنسياب السلع للولاية وولايات الجوار ..

وكاله سونا