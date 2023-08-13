لاعادة تأهيل البنيات التحتية للقطاع الصحي مذكرة تفاهم لاعادة تأهيل البنيات التحتية للقطاع الصحي





وقعت وزارة الصحة الإتحادية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ، مذكرة تفاهم مشتركة ، في مجالات الصحة والبنية التحتية من اجل تعزيز التعاون بين الطرفين لتخفيف معاناة. المواطنين في هذا المجال ، وذلك في اطار الاستراتيجيات العامة لتحسين الخدمات الطبية .

و وقع علي المذكرة من جانب وزارة الصحة الاتحادية د/ هيثم محمد ابراهيم وزير الصحة الاتحادي المكلف ، فيما وقع من الجانب الآخر الأستاذ منير جعفر مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع بالسودان ٠

وشملت المذكرة التعاون المشترك لتقديم خدمات اعادة تأهيل وتعمير البنيات التحتية للقطاع الصحي، وتفعيل سلسلة الامداد ،وتعزيز نظم ادارة المشاريع بالوزارة ، بالإضافة إلى زيادة خدمات الادارة الفعالة ، والمساعدة عبر المعرفة الفنية المتخصصة ،وذلك عبر خطة إستراتيجية تمتد حتي العام ٢٠٢٥م

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