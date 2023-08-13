هل فاتتك أهداف النصر والهلال ورأسية رونالدو الحاسمة؟ شاهد بالفيديو واستمع لجنون المعلق





كان رونالدو في الموعد وحسم النهائي المثير ليقود النصر إلى أول لقب عربي وأول لقب لرونالدو نفسه مع ناديه الجديد النصر السعودي.

واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه، بعد فوز مثير على الهلال السعودي، ليتوج النصر بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال. سجل الهلال أولاً، ثم هدفين للنصر في الدقيقتين 74 التعادل، والرأسية الحاسمة في الدقيقة 98 من الشوط الإضافي الأول.

شاهد الأهداف من هنا وجنون المعلق: “النصر والهلال”:

رصد وتحرير – “النيلين”