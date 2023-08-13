الأرصاد الجوية تتوقع إنخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء البلاد





توقعت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم الأحد أن تنخفض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى انخفاضاً طفيفاً في معظم أنحاء البلاد. كما تنبأت بهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في أجزاء متفرقة من ولايات: الجزيرة، القضارف، سنار، النيل الأبيض، شرق وجنوب دارفور كما يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في ولايات، النيل الازرق، كردفان الكبرى، شمال، وسط وغرب دارفور. سجلت أعلي درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس (45) درجة في بورتسودان وأدناها (21) درجة في رشاد. أعلى درجة حرارة متوقعة خلال اليوم (45) درجة في بورتسودان، وأدناها (21) درجة في رشاد، الجنينة وزالنجي.

وكاله سونا