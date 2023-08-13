مستقبلنا بيضيع .. طالب عائد من السودان يستغيث لرفضه في جامعة





لا تزال قضية الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والتحاقهم بالجامعات المصرية الخاصة والأهلية، تحكي فصولا أخرى بالتوازي مع الأزمة الكبرى التي نشبت في دولة السودان الشقيقة، حيث استغاث في تلك المرة الطالب محمود غانم السيد، أحد الطلاب المصريين العائدين من السودان بعد الأزمة هناك، بسبب رفض قبوله في جامعة بني سويف الأهلية على الرغم من قبوله ودفعه مصروفات الدراسة.

وسرد محمود تفاصيل أزمته بشأن القبول في جامعة بني سويف، قائلا: كنت في السودان، وعدت بعد الأزمة، وحولت للدراسة في جامعة بني سويف الأهلية وفقًا لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وكنت في كلية دار العلوم والتكنولوجيا للطب البشري في السودان، وعند التحويل تقدم ما يقرب من 1250 طالبا لجامعة بني سويف الأهلية.

وأضاف في حديثه لـ القاهرة 24، أنه عندما تقدم بأوراقه للجامعة أخبرتهم مطلع شهر مايو 2023 أن الملفات سيتم دراستها للموافقة، وبعد أسبوع جاءت الموافقة لما يقرب من 70 طالبًا، موضحا أن الجامعة طالبات بتسديد قسط أول 50000 جنيه، وتم استلام أصول ملفات التقديم، وباركت لهم الجامعة على القبول بها.

وواصل: الأربعاء الماضي جاءت رسالة صادمة لنا من جامعة بني سويف الأهلية، برفض القبول، وحملت الرسالة عنوان “جامعات غير معتمدة وغير مستوفيين الحد الأدنى”، مؤكدا أن الجامعة أبلغتهم بالذهاب لاسترداد المبلغ المدفوع.

وجاء نص رسالة الجامعة إلى الطالب كالتالي: السيد ولي أمر الطالب المتقدم للالتحاق بكلية الطب البشري جامعة بني سويف الأهلية، نحيط علما بأنه ورد خطاب المجلس الأعلى للجامعات، والذي يفيد بأن جامعتكم التي سبق وأن كان نجلكم مقيد بها بدولة ( روسيا أو السودان ) بأنها جامعة غير معتمدة، ونظرا لعدم استفائكم الحد الأدنى للقبول عام حصول الطالب على الثانوية العامة، لذا لم يقيد نجلكم بكلية الطب البشري جامعة بني سويف الأهلية، ويرجى التوجه إلى الجامعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأردف الطالب في استغاثته عبر القاهرة قائلًا: دلوقتي بعتوا لنا الرسالة، مش فاهمين غير إنه تقريبا مستقبلنا بيضيع بعد ما كان فيه بصيص أمل ودلوقتي سحبوا مننا الأمل تاني، والمشكلة الأكبر بعد الوقت بين التقديم والموافقة ودفع الفلوس اللي كان قيمتها كام وقتها ودلوقتي هنروح فين وهنعمل أي بعد ما تنسيق السنة الجديدة فتح، دول لو قاصدين يضيعوا مستقبلنا مش هيعملوا كده.

واختتم الطالب تصريحاته: المفارقة أن جامعة بني سويف الوحيدة هي اللي رفضت الطلاب بهذه الطريقة، يعني أصحابنا وتنسيقهم أقل في جامعة بن سلمان محصلش معاهم كده.

وفي هذا السياق، تواصل القاهرة 24 مع مصدر مسؤول بجامعة بني سويف الأهلية، والذي أكد أن الجامعة قبلت العديد من الطلاب بعد قرار وزير التعليم العالي وذلك بشكل مبدئي، معقبًا: القبول النهائي يأتي بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات والذي يقرر هو إذا ما كانت الجامعة معتمدة أما لا.

وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، إلى أن الجامعة استلمت من المجلس الأعلى للجامعات تفاصيل القبول النهائي للطلاب المتقدمين في الجامعة، مضيفًا: الطالب الذي يدرس بجامعة معتمدة في السودان تقبله الجامعة وفقا لقرار التعليم العالي، ولكن الطالب الذي يدرس في جامعة غير معتمدة وغير حاصل على الحد الأدنى للقبول بالكليات في سنة الحصول على الثانوية العامة لا يمكن أن يتم قبوله.

وعن سبب حصول الجامعة على قسط من الطالب، أكد المصدر أن الجامعة أبلغت الطلاب في البداية بالقبول المبدئي ولا يمكن أن يتم قبول الطالب بشكل نهائي إلا بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبشأن القسط الأول فالجامعة أبلغت الطلاب بالذهاب لاسترداده.

وفي سياق متصل، كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي موقف الطلاب الدارسين بإحدى الجامعات غير المعتمدة من قبل المجلس الأعلى للجامعات في السودان، مؤكدة أن الطلاب المسجلون بجامعات السودان وغير معترف بها من المجلس الأعلى للجامعات، سيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب.

وأضافت التعليم العالي: أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان دون أوراق تثبت قيدهم بإحدى الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، فيتم إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 أشهر (ضرورة إحضار ما يثبت الإقامة طوال هذه الفترة).