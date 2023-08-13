اليونيسيف تقدم مساعدات إنسانية لولايات غرب كردفان وشرق وجنوب دارفور





تسلمت مفوضية العون الإنساني بولاية غرب كردفان قوافل الدعم والمساعدات الإنسانية مقدمة من منظمة اليونيسيف لولايات غرب كردفان وشرق وجنوب دارفور. وقال مفوض العون الإنساني بالولاية الأستاذ محمد يوسف عيسى، إن القافلة تتكون من عشرة شاحنات نصيب غرب كردفان منها شاحنتين، وأبان أن المساعدات التي وصلت إلى الولاية تحوي مواد مدرسية ومعينات صحية موضحاً أن مفوضية العون الإنساني ستقوم بتسليم المواد إلى جهات الإختصاص والتي تعمل بدورها على توزيعها حسب الخطة المتبعة في إستراتيجيات التوزيع. وامتدح مفوض العون الإنساني جهود حكومة ولاية غرب كردفان متمثلة في وزارة المالية والقوى العاملة في تسهيل تحريك القوافل المتجهة إلى دارفور بالوقود وكافة الإجراءات. هذا وأعرب محمد يوسف عن شكره لكافة الجهات التي ساهمت في إيصال المساعدات للولاية. كما حيا قيادات الإدارة الأهلية على الجهود المبذولة في الإتصال والتنسيق حتى وصلت القوافل الولاية ومنها إلى ولايات دارفور المعنية.

وكاله سونا