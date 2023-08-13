



أعلن وزير الصحة بالسودان، د. هيثم محمد إبراهيم ، عن كامل الجاهزية والإستعداد لتنفيذ البروتوكولات المتفق عليها مع الجانب المصري.

وأجرى الوزير مباحثات مع السفير المصري بالسودان، حول سبل التعاون المشترك بين البلدين، والاتفاق على وضع خطة تنفيذية من أجل ضمان إستمرار تقديم الخدمات الصحية وتقديم يد العون والمساعدة للنهوض بالوضع الصحى فى السودان.

وأثنى هيثم، على حسن التعاون الوثيق ومساندة السودان ودعم المنظومة الصحية على مختلف الأصعدة، وتسهيل وصول منحة الجامعة العربية للسودان ، واشار إلى هناك تنسيق مشترك لتنفيذ بعض المشاريع بين اليلدين.

وفي السياق كشف السفير المصري هاني صلاح ، عن مبادرة مصرية قطرية لإنشاء مستشفى للسودان تقدم فيه الخدمات الصحية بصورة متطورة ، واشار إلى إستعداد مصر لتقديم كل يد العون للسودان، و أن ينعم السودان بالسلام والأمان.

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