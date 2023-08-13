السلطات السودانية تنصّب هيئة لملاحقة جرائم الحرب و”انتهاكات الدعم السريع”





نصّبت السلطات السودانية لجنة للتحقيق في “جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات قوات الدعم السريع”، برئاسة النائب العام السوداني خليفة أحمد خليفة.

وجرت مراسم أداء اليمين الدستورية، بمدينة بورتسودان شرقي البلاد -أمس السبت- أمام مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي .

وأوضح عضو اللجنة ورئيس المفوضية القومية لحقوق الإنسان جمعة الوكيل، أن “اللجنة تختص بالنظر في جرائم وانتهاكات قوات الدعم السريع المتمردة”، وفق بيان منفصل لمجلس السيادة.

ويوم الجمعة الماضي، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتولّي النائب العام رئاسة لجنة جرائم الحرب وانتهاكات وممارسات “قوات الدعم السريع”.

وفي الأسبوع الماضي، قرّر البرهان تشكيل لجنة “لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات” قوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

ويتبادل الجيش بقيادة البرهان، و”الدعم السريع” بقيادة محمد حمدان دقلو “حميدتي”، اتهامات بالمسؤولية عن بدء القتال وارتكاب انتهاكات خلال الهدنات المتتالية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان الماضي، يخوض الجيش و”الدعم السريع” اشتباكات لم تفلح سلسلة هدنات في إيقافها، مما خلّف أكثر من 3 آلاف قتيل أغلبهم مدنيون، وأكثر من 4 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها، حسب الأمم المتحدة.

الجزيرة