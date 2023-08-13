بيان من مستشفى البشير





أصدرت إدارة مستشفى البشير بياناً مهماً من شدّدت فيه على ضرورة التأكد من صحة الخبر ودقة المعلومات قبل نشرها وتداولها منعاً للإساءة لهذا الصرح الطبي الكبير مستشفيات البشير الذي يخدم شريحة كبيرة في المجتمع ويقدم خدمات طبية ورعاية صحية على مدار الساعة .

وقال أخصائي جراحة الأطفال في مستشفيات البشير بالاردن الدكتور سامر الرحامنة ردا على ما تم تداوله بأن الطفل عمر فقد كليتيه في البشير عارٍ عن الصحة وأن كلى الطفل سليمة وجميع وظائف الكلى سليمة .

وأضاف الدكتور الرحامنة، أن الطفل عمر البالغ من العمر 8 سنوات تم تشخيصه في مستشفيات البشير عن طريق تخطيط المثانة وتنظير المثانه وتبيّن أنه يعاني من مثانة عصبية وارتداد بولي على الجهتين .

وذكر الدكتور الرحامنة أنه تم حقن الطفل بمادة vantres بديلا للعمل الجراحي مما أدى إلى انخفاض الإرتداد بشكل ملحوظ من الدرجة 5 إلى الدرجة 3، وتم إعطاء العلاج اللازم للمثانة العصبية كما تم تدريب الأهل على تفريغ المثانة باستمرار عن طريق القسطرة البولية لزيادة التحسن إلا أن الأهل لم يقوموا بهذه الإجراءات نهائيا .

وأضاف أن موضوع الصورة الذي تم ذكره هو ليس إجراء علاجي، وما تم تداوله بأن الطفل خسر كليتيه معلومات عارية عن الصحة وأن جميع وظائف الكلى سليمة ولا يوجد عنده مشاكل بالكلى.

من جانبه شدّد مدير إدارة مستشفيات البشير الدكتور علي العبداللات، على ضرورة التأكد من صحة الخبر ودقة المعلومات قبل نشرها وتداولها منعاً للإساءة لهذا الصرح الطبي الكبير مستشفيات البشير الذي يخدم شريحة كبيرة في المجتمع ويقدم خدمات طبية ورعاية صحية على مدار الساعة .