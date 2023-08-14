شاهد بالصور والفيديو: رد لاعب النصر “السنغالي” ساديو ماني على شخص ردد اسم محمد صلاح أمامه!





وثق مقطع فيديو متداول، رد لاعب النصر ساديو ماني، على مشجع ردد اسم اللاعب المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، أثناء احتفاله رفقة زملائه في أرضية الملعب بتتويج ناديه بلقب البطولة العربية كأس الملك سلمان، بعد فوزه بثنائية مقابل هدف واحد لنادي الهلال.

وأثناء ذلك، ردد أحد المشجعين، اسم اللاعب المصري محمد صلاح، الذي كان يلعب معه في نادي ليفربول قبل انتقاله إلى اللعب كمهاجم في بايرن ميونخ الألماني ومن ثم انتقاله إلى نادي النصر.

وقال “ساديو ماني”، ردًا على المشجع الذي كرر اسم محمد صلاح: “صلاح لم يحقق لقب بطولة كأس أمم إفريقيا”، مضيفًا: منتخب السنغال هو الذي حقق اللقب.

“صحيفة المرصد”