شرطة عطبرة تنفذ حملة كبرى لإزالة الظواهر السالبة

نفذت شرطة محلية محلية عطبرة حملة كبرى إستهدفت إزالة الظواهر السالبة بالتركيز على منطقتي الشاحنات الميناء البري وعدد من المواقع الأخرى.

وشارك الأستاذ / يحي خالد المدير التنفيذي لمحلية عطبرة في الحملة التي نفذتها قوة كبيرة ب13 مركبة يقودها السيد العميد شرطة / الطيب محمد علي ارتولي مدير شرطة محلية عطبرة

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة ) بأن الحملة قد تمكنت من إزالة 105 راكوبة عشوائية كانت تشكل تهديدا أمنيا وتشوها حضاريا بمدينة عطبرة كما تم ضبط 3 عربات غير مقننة و7 مواتر بدون لوحات تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.

ولاقت الحملة إستحسانا كبيرا من مواطني عطبرة وسط مطالبات بإستمرارها وهو ما تعهد به السيد مدير شرطة محلية عطبرة مؤكدا مضى شرطة المحلية قدما في تكثيف حملات الظواهر السالبة وتفعيل آليات العمل المنعي حتى ينعم مواطنو المحلية بالأمن والإستقرار.