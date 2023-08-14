مصطفى قمر: فكرة تقديم أولاد حريم كريم كانت صعبة في البداية.. وقالولي هتعرف تجيب علا غانم؟





تحدث الفنان مصطفى قمر، عن كواليس فيلم أولاد حريم كريم، الذي أوضح أن فكرة تقديم جزء ثاني من فيلم حريم كريم كانت صعبة في البداية، ولم يصدق أحد هذا الأمر.

وقال مصطفى قمر، خلال لقاء خاص له مع الإعلامية سهير جودة، عبر صفحتها بموقع فيسبوك: فكرة جزء تاني من حريم كريم ظهرت بإن كان فيه اقتراح نعمل جزء ثاني من الفيلم، وأغلب الناس كانوا مش مصدقين ولا مقتنعين من سنتين كدة.

وتابع مصطفى قمر: لغاية ما قولت لأستاذة زينب المؤلفة يلا نكتب، قالوا ليا طب هتعرف تجيب علا غانم دي عايشة في أمريكا؟ قولتهم هجيبها وانتم خلصوا الورق وأنا هظبط الدنيا.

وأردف: قعدنا وكتبوا موضوع حلو جدا ومبشر، والحقيقة زينب عاملة تشابك حلو جدا في الفيلم، لما يكون في 14 ممثل يطلعوا خلال ساعة ونص وكل واحد عايزة يظهر، ويطلع ويقدم دور، والناس مش هتشوف مصطفى قمر لوحده.

واختتم مصطفى قمر حديثه، قائلًا: الفكرة كانت صعبة في الأول بس بعد كده السيناريو طلع عبقري، وبدأنا نكلم علا وداليا البحيري، بالرغم إن هي في الأول مكنتش مقتنعة، وبتقول معقولة هيتعمل، وانبسطت جدا، وبسمة بجانب الجيل الجديد، وفي أربع أغاني في الفيلم من ألحاني، وفي غنوة دعائية تريند كدة تيك توك.

من المقرر أن يعرض فيلم أولاد حريم كريم، آخر شهر أغسطس الجاري، ويشارك في بطولته كل من: مصطفى قمر، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، وآخرين.

القاهرة 24