بيان من النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان





بسم الله الرحمن الرحيم

النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان.

بيان مهم

قال تعالى:﴿ ۞ لَّئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا﴾

[ سورة الأحزاب: 60] إلى كل معلمي ومعلمات السودان الأوفياء الأعزاء القابضون على هم الوطن المرابطون في كل أصقاع السودان

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لعلكم تتابعون المؤامرة الكبيرة التي يتعرض لها بلدكم السودان والتي هي من أكبر المؤامرات التي تحاك ضد الوطن في تاريخه الحديث والتي تهدف إلى تمزيقه وتفتيته وضرب وحدته وتغيير خارطته الديموغرافية ونهب ثرواته وتشريد شعبه؛ وفي وقت تعطلت فيه كل أنظمة الحياة بسبب هؤلاء الأوباش الذين طفقوا تدميراًَ وترويعاًَ ونهباً وسلباًَ واغتصاباً للحرائر واحتلالاَ للبيوت تخرج إلينا ما تسمي نفسها (بلجنة المعلمين) لتصطاد في الماء العكر أملا في أن تجد لها موطيء قدم لها مستغلة” الأوضاع الراهنة لتنخر في عظم الدولة وفي عضد القوات المسلحة السودانية وهي تخوض أشرف المعارك من أجل وطن الكرامة والعزة والشموخ.

الإخوة والأخوات معلمي ومعلمات السودان

إن الساعة لن تعود إلى الوراء وأن أحلام السفهاء لن تتحقق في سماء وأرض السودان ولن يسمح لهم الشعب السوداني وعماله ونقاباته وبكل فئاته بتمدد سرطان ما يسمى(لجنة المعلمين)في أوصالهليحققوا أهداف أحزابهم المهترئة التي أوردت بلادنا وشعبنا موارد الهلاك والدمار والنهب والسلب وإغتصاب الحرائر؛وقد سكتت لجنتهم الكذوب على كافة أفعال التمردلتطل علينا اليوم” لجنة المعلمين السودانيين”بتصريح صحفي لتسليم” مذكرة المرتبات”لولاة الولايات؛وهي دعوة حق أريد بها باطل رغم مشروعية حقوقوكم ومطالبكم ،فهم يريدون أن يتصدروا المشهد السياسي مرة أخرى وبذات لجنتهم المفترى عليها _والتي شردت المعلمين والمعلمات ،وقامت بفصلهم،وعطلت المدارس بمظاهرات ومواكب طوال سنوات حكمهم البائس ؛وما تزال تتوهم بإعادة تدوير تسويق بضاعتهم البوار وقيادتهم للدمار في مؤسسات التعليم العام؛ ولكننا وبإسمكم أيها الشرفاء” لا يمكن للوطن أن يطعن في خاصرته من قبل نقابة عمال التعليم العام بالسودان” الذين يعرفون متى يطالبون بحقوق عمالهم وكيف يستردونها كاملة غير منقوصة وفي التوقيت المناسب.

الإخوة والأخوات الكرام

ستظل نقابتكم العامة وبالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال السودان يتابعون أوضاع العاملين بالدولة ويتباحثون مع جهات الإختصاص للعمل سويا متى ما توفرت المعينات وهدأت الأحوال قليلاً وعادت الأنظمة المصرفية إلى سابق عهدها لنتمكن من صرف كل حقوق العاملين بالدولة .

الإخوة الكرام إننا نثمن جهد بعض إخوتنا المعلمين وهم يخوضون معركة الكرامة جنبا إلى جنب مع إخوتهم في القوات المسلحة ذوداَ عن حياض وكرامة الوطن داعين الله أن ينصرهم نصرا عزيزاً تسير به الركبان.

المجد والخلود لشهدائنا الأبرار من المعلمين وجندنا البواسل .

الله أكبر ولا نامت أعين الجبناء

النقابة العامة لعمال التعليم العام بالسودان

بأمر المكتب التنفيذي

15أغسطس 2023م