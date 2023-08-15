ضبط ” “5700” راس حشيش بالجزيرة





تمكنت شرطة ولاية الجزيرة ،” ارتكازات محلية الكاملين من القبض على متهمين عثر بحوزتهم علي عدد” 6″ جوالات حشيش “بنقو” تحتوي على “5700” راس على متن عربة هايس

وتفيد متابعات “المكتب الصحفي للشرطة”، ان تفاصيل الضبطية تعود أثناء تمشيط أفراد قسم شرطة المعليق لدائرة الاختصاص تم القبض على المذكورين و فتح بلاغ في مواجهتهم واتخاذ اجراءات قانونية حيالهم.

وفي ذات السياق اثنى العميد شرطة يوسف العوض مدير دائرة الشئون العامة بشرطة ولاية الجزيرة و مدير دائرة الجنايات، على الضبطية بو الانجاز الذي تحقق والقوة المنفذة ، وقطع بجاهزية الشرطة لردع كل من تسول له نفسه العبث بعقول الشباب وأمن وسلامة المجتمع

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