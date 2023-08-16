شاهد أول ظهور لـ نيمار بعد توقيع العقد مع الهلال السعودي





أعلن نادي الهلال السعودي، تفاصيل التعاقد مع لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا للفريق الهلالي في فترة الانتقالات الصيفية.

أكد نادي الهلال عبر حسابه على «تويتر»، تعاقده مع نيمار بعقد يمتد إلى موسمين، إذ جرت مراسم توقيع العقود في العاصمة الفرنسية باريس. وشهدت صفقة انتقال نيمار إلى الهلال السعودي، ضجة إعلامية وجماهيرة كبيرة.

شاهد صور نيمار بشعار الهلال: