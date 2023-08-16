هل عادل إمام محتجز؟ «أتمنى عائلته تفرج عنه».. مادلين طبر تثير الجدل





أثارت الفنانة مادلين طبر الجدل بعد حديثها عن النجم الكبير عادل إمام، خلال مشاركتها في الدورة 16 من المهرجان القومي للمسرح المصري، والتي حملت اسم «الزعيم» تكريماً له.

وقالت مادلين طبر، إنها تتمنى من عائلة عادل إمام أن تفرج عنه، وتسمح له بحضور تكريماته، مؤكدة أن التكريم في المهرجان بدون وجوده أمر غير كافي.

وأكدت الفنانة أنها لا تستطيع التواصل مع الزعيم حالياً، قائلة: «الرقم اللي كان الزعيم بيرد عليه لما كان بصحته لم يعد يجيب عليه، ورامي ابنه لم يعد يرد نهائياً.. طيب نتطمن على الزعيم إزاي؟ لازم نقتحم الفيلا، والناس اللي اقتحموا بيته وعرفوا يعملوا له عيد ميلاد برافو عليهم».

من جانبه، أوضح الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، أن ما قالته مادلين طبر عن الزعيم خطِر للغاية، مضيفاً: «أنا هرجع للفنانة مادلين طبر وأراجع معها ما حدث، لأن الكلام خطر جداً، ومفرداتها مينفعش تقال على أي فنان فما بالك بالزعيم، وأنا شخصياً أعتذر عما جاء على لسانها».

وأكد زكي، في مداخلة هاتفية عبر قناة «المحور»، أن الفنان عادل إمام بصحة جيدة، وكل ما يتردد عنه مجرد شائعات، قائلاً: «عايز أطمن الناس وأقول الحقيقة كاملة على مسؤوليتي، الزعيم عادل إمام بحالة جيدة جداً، وأنا من أيام قليلة جداً اتصلت به، وقلت له يا زعيم واحشنا، فقال لما أنا واحشك ما تيجي، أنا كل يوم قاعد والناس كلهم عندي، واطمأن على أسرتي بالأسماء».

وأضاف أن رامي ومحمد إمام كانا منشغلين بشدة في الآونة الأخيرة بسبب تصوير فيلم «أبو نسب»، وليس تجاهلاً منهم في الرد على الاتصالات، قائلاً: «رامي عمري في حياتي ما كلمته وتأخر في الرد، ولما يكون عنده تصوير يبكلمني لما يخلص، ولم أسمع من قبل شكوى إنه مش بيرد على أحد».

وكانت حالة من القلق أصابت محبي الفنان المصري عادل إمام، بعد الأنباء التي طالت حالته الصحية في الشهور الماضية، وما تردد عن إصابته بمرض «الزهايمر»، وبداية ظهور أعراض المرض عليه. إلا أن مداخلة هاتفية بصوته، لمدة دقيقة، مع أحد البرامج التلفزيونية نفت تلك الشائعة في عيد ميلاده الماضي.

صحيفة الخليج