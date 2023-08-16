متفوقا على ميسي.. إعلان ضم الهلال لـ نيمار يحقق رقما قياسيا في عدد المشاهدات





حظي عدد مشاهدات إعلان نادي الهلال عن ضم اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا مقارنة بعدد مشاهدات إعلان انضمام اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى نادي انتر ميامي الأمريكي، بتفاعل واسع.

وحقق إعلان نادي الهلال المنشور على صفحته الرسمية بمنصة أكس 186 مليون مشاهدة حتى الآن، مقارنة بـ17 مليون مشاهدة لإعلان نادي انتر ميامي.

وعلق نيمار عقب إعلان انضمامه لنادي الهلال: “أنا هنا في السعودية، أنا هلالي”.

يذكر أن اللاعب البرازيلي صاحب الـ ٣١ عاما، رحل عن نادي باريس سان جيرمان بعدما أمضى معه 6 سنوات، لعب خلالها 173 مباراة، وسجّل 118 هدفًا وقدّم 77 تمريرة حاسمة وحقق خلالها عدداً من الألقاب، أبرزها: الدوري الفرنسي وكأس فرنسا. “صحيفة المرصد”