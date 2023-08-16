أنشيلوتي يثير مخاوف نجم ريال مدريد





تحوم الشكوك مبكرا حول مستقبل أحد لاعبي ريال مدريد في ظل تجاهله من قبل المدير الفني للفريق كارلو أنشيلوتي خلال المباريات الأخيرة من الفترة التحضيرية، إضافة للقاء افتتاحية الليجا ضد أتلتيك بيلباو.

وتغلب الريال على أتلتيك بيلباو في أرض الأخير بنتيجة 2-0، يوم السبت الماضي.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يبدو غياب اللاعب الإسباني إبراهيم دياز عن المواجهة الأولى بالليجا مؤشرا مقلقا للاعب.

وعاد دياز لصفوف ريال مدريد هذا الصيف، بعد 3 مواسم قضاها في ميلان، حيث ساهم خلال في استعادة بطولة الكالتشيو بعد غياب طويل في الموسم قبل الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن دياز خلال الجولة التحضيرية شارك لمدة 45 دقيقة أمام ميلان، ثم نصف ساعة أمام مانشستر يونايتد.

وبعد ذلك تراجعت دقائق لعبه بواقع 7 دقائق أمام برشلونة و13 دقيقة أمام يوفنتوس.

وفي مباراة بيلباو الأولى في الليجا، لم يعتمد أنشيلوتي على دياز بشكل أساسي، ولم يدفع به كبديل، على الرغم من غياب التركي أردا جولر “المصاب” الذي يلعب في نفس مركزه.

وأشارت الصحيفة إلى أن دياز يخشى من استمرار الوضع الحالي، وعدم الاعتماد عليه في المباريات.

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