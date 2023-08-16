ضبط شبكة تنشط في تهريب الحشيش الاثيوبي بالقضارف





ضبطت إدارة مكافحة المخدرات بالقضارف حشيش اثيوبي .

وتعود تفاصيل الضبطية إلى ورود معلومات بوجود شبكة تنشط في في تهريب الحشيش الإثيوبي ، وضعت خطة محكمة أسفرت عن الإيقاع والقبض على ثلاثة متهمين وعدد “13” جوال حشيش محملة على ثلاث من الإبل، إضافة إلى قطعة سلاح “كلاشنكوف “.

اثنى المدير العام لقوات الحياة البرية الفريق شرطة محمد إبراهيم مساعد ، بالدور الذي تضطلع به قوات الشرطة بولاية القضارف.

وفي السياق قطع مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات اللواء شرطة سامي حامد حريز ، بضرب شبكات المخدرات التي تسعى لتدمير الشباب.

ومن جانبه تعهد اللواء شرطة مدثر حسب الرسول جهود شرطة الولاية في التصدي لشبكات الإتجار في المخدرات.

تم تدوين بلاغ بالرقم “49” تحت المادة”15 أ ” بقسم شرطة القلابات

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