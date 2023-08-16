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شاهد بالصور والفيديو.. ملخص مباراة المريخ الإعدادية برواندا أمام رايون سبورت والتي شهدت تألق الحارس محمد المصطفى

2023/08/16
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خاض الفريق الأول للكرة بنادي المريخ السوداني تجربة إعدادية أمام فريق رايون سبورت أحد أندية المقدمة برواندا وذلك أثناء المعسكر الذي يجريه ممثل السودان حاليا برواندا.

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وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد جاءت التجربة قوية ومفيدة للمدرب المصري أسامة نبيه الذي يشرف على فريق المريخ حالياً.

وانتهت المباراة بالتعادل بدون أهداف وشهدت تألق الحارس الدولي للمنتخب السوداني محمد المصطفى والذي أنقذ عدد من الفرص.

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ويشير محرر موقع النيلين إلى أن بعثة المريخ ستغادر رواندا يوم الجمعة متوجهة إلى الكنغو لمواجهة فريق أوتوهو الكنغولي في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين

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