مباحث شندي تضبط متهم يبتز أصحاب الجوازات المفقودة بالخرطوم





ضبطت مباحث شرطة محلية شندي بعد تتبع معلومات توافرت لها عن قيام أحد الأشخاص بإبتزاز المواطنين الذين فقدوا جوازات السفر الخاصة بهم في الخرطوم حيث يقوم بتسليمها لهم مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وقاد تتبع هذه المعلومات الى إلقاء القبض على المتهم بمنطقة الجوير حيث أفاد من خلال التحري معه بحصوله على كمية كبيرة من الجوازات والوثائق الأخرى كانت بمكاتب بعض وكالات السفر بالخرطوم .

وأقر بأنه يقوم بتسليمها لأصحابها مقابل مبالغ مالية كبيرة. كما أرشد خلال التحري على مخبأ هذه الوثائق بمنزله بالجوير تم إستلامها ووضعها كمعروضات بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وكاله سونا