الإدارة العامة لمكافحة التهريب تعقد إجتماعا موسعا لتحديات عملها





عقدت الإدارة العامة لمكافحة التهريب إجتماعا موسعا بالقاعة الرئيسية لدائرة جمارك البحر الأحمر ببورتسودان يوم امس برئاسة السيد اللواء شرطة / مزمل علي عباس- مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب وحضور السادة مديري إدارات مكافحة التهريب بولايات البحر الأحمر – كسلا – القضارف ومساعديهم ، وتناول الإجتماع التحديات التي تواجه العمل في مجال مكافحة التهريب بالمحطات والإدارات المختلفة المنتشرة في ربوع السودان، و تفعيل المحطات الجمركية والإرتكازات الحدودية .

وامن الاجتماع على أهمية توفير وسائل الحركة اللازمة لمباشرة عمل الطواف بالصورة المطلوبة بمثلث التهريب النشط بمحور القضارف كسلا البحر الأحمر نهر النيل ونهر عطبرة والولاية الشمالية ومنطقة البطانة في المناطق الخالية من الصراع .

كما امن الاجتماع على أهمية تأمين مصادر المعلومات ، وتكثيف الأطواف لمراقبة الحدود مع الدول المجاورة والمنافذ البرية والبحرية والنهرية للحد من نشاط تهريب البشر والأسلحة والمخدرات والسلع الاستراتيجيه وذلك من أجل حماية الاقتصاد الوطني وحماية المواطن من مخاطر التهريب ، وضمان عدم اهدار موارد البلاد في هذا الوقت الحساس الذي يتطلب الحفاظ والاستخدام الامثل للموارد المتاحة

وكاله سونا