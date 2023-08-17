أول تعليق من أسرة عادل إمام على أنباء منعه من الظهور للجمهور





رد المنتج المصري عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام على تصريحات منع شقيقه من الظهور، قائلًا: أنا مش برد على الشائعات؛ لأن هيقولوا إيه على عادل إمام أكتر من كدا؟.

وتابع: موتوه 7 أو 8 مرات، وطبعا مفيش الكلام دا ولا حد أجبره يبتعد وهو كويس وصحته بخير وبيتابع الأحداث الجارية عادي. حسب “القاهرة 24”.

وكانت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، قالت في وقت سابق، إنها تتمنى ظهور الفنان عادل إمام إعلاميًا وحضور تكريماته، معلقة: أتمنى عائلة الزعيم تفرج عنه، وحتى موبايله مش بيرد عليه، نطمن عليه إزاي؟ لازم نقتحم بيته.