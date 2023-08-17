شاهد: نسرين طافش تتصدر الترند بإطلالة جريئة أمام حمام السباحة





تصدرت الفنانة نسرين طافش الترند عبر منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة أبرزها جوجل، وذلك بعد ظهورها الأخير أمام حمام السباحة.

ونشرت نسرين طافش، صور لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية، وعلّقت: “حافظ على وجهك دائمًا في اتجاه أشعة الشمس”

وفي سياق آخر، كانت نسرين طافش قد أعلنت انفصالها عن زوجها الدكتور شريف شرقاوي للمرة الثانية، عبر صفحتها بموقع (إنستغرام): “لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء و سلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية.. نسرين طافش”

ولم تكن هذه المرة الأول التي تعلن من خلالها نسرين طافش الطلاق وسبق وأن انفصلت رسمياً عن زوجها في سبتمبر الماضي، وفق (في الفن).

وبعد فترة وجيزة أعلنت نسرين طافش العودة لزوجها حيث نشرت نسرين فيديو، وعلقت عليه: “مساء السعادة”، ليرد عليها زوجها قائلا: “سعيد أنك ملكي”. “دنيا الوطن”