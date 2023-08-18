“بفستان أسود”.. سيرين عبدالنور بإطلالة جريئة والجمهور يغازلها





تألقت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور بأحدث جلسة تصوير خضعت لها، وخطفت الأنظار.

ونشرت سيرين، الصور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، وظهرت بإطلالة جريئة بفستان أسود أنيق.

ونالت إعجاب متابعيها، وانهالت عليها تعليقات الجمهور، وجاءت كالتالي: “مين متفق معايا إن سيرين عبدالنور أجمل ست عربية؟”، “تحفة”، “بتحلي أي حاجة بتلبسيها”، “محدش يلبس أسود من بعدك خلاص”، “معقول الجمال ده؟”.

وطرحت مؤخرا سيرين عبدالنور أغنية تحمل اسم “هزهزة”، والتي تشهد عودتها للغناء، وهي من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع كينغ، وإخراج إيلي فهد، وإنتاج كرافت ميديا حمدي بدر.

مصراوي