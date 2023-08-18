شهرزاد الشعر العربي: عندما تُنشد القلوب المحبة قصيدَ ودٍ وشوق وتعزف على أوتار محبتها لحن الجمال والنقاء – صور





قالت الشاعرة المصرية “هبة الفقي” خلال مشاركتها في إحدى الليالي بالقاهرة: عندما تُنشد القلوب المحبة قصيدَ ودٍ وشوق وتعزف على أوتار محبتها لحن الجمال والنقاء ..تخرج ليلة تبهج القلوب بعبقها وتترك في ذاكرة الوجدان أثرا مدهشا للحب النقي.

لم تكن مشاركتي في أمسية اتحاد كتاب وأدباء مصر كأي مشاركة أخرى. فأنا لم أقرأ شعرا ..بل قَرَأَته قلوب الأحبة .. ونقشته على جدران روحي..

لا تجد اللغة سبيلا لوصف سعادتي بكل هذه الوجوه المشرقة التي أكرمتني بحضورها حتى ملأت قاعة الاتحاد عن آخرها .. وهنا ظلت حروفي عطشى على باب أحبتي حتى دقت الساعة موعد انتهاء الجمال .. ولعل القصيدة تقدم روحها شكرا وعرفانا لتفي بعض ود الأحبة.

شكرا من القلب لكل من حضر وزاد بهجة قلبي نورا وزاد فرحة أحرفه إشراقا.

شكرا جزيلا اتحاد كتاب مصر وشعبة شعر الفصحى على الدعوة الكريمة التي شرفت بها

شكرا جزيلا شعراء الفصحى وشعراء العامية الذين حضروا من كل حدبٍ وصوب .

شكرا لمن تكبدوا عناء السفر ومشقة الطريق حبا وفرحا وابتهاجا بابنتهم وأختهم الصغيرة .

شكرا لكل من دعوناهم ولبوا الدعوة ولمن لم يلبوا ولمن نسيناهم لكنهم لم ينسونا .

شكرا رئيس المنتدى الثقافي لمركز الأمل للتنمية الثقافية أ/ نجاح علي وسكرتير المنتدى أ/ محمد زغلة ولنائب المنتدي الصحفي أ/ سيد الزيادي على تكريمي بدرع المنتدى .

شكرا لكل الأوفياء المخلصين للشعر وللكلمة.

لا حرمني الله وجودكم ومودتكم ومحبتكم.

مودتي وكامل تقديري/ هبة الفقي