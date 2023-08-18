“لا يوجد عدالة في الدوري” ..بالفيديو: لاعب الخليج “حمد العبدان” : ما يصير 4 فرق يمتلكون لاعبين كبار وباقي الفرق لا
علق لاعب الخليج حمد العبدان، على خسارة فريقه أمام الأهلي أمس الخميس بثلاثة أهداف مقابل هدف في بطولة الدوري.
وقال العبدان في لقاء له على برنامج “دورينا غير” بقناة السعودية، إن هناك فرق كبير بين اللاعبين في الخليج والنادي الأهلي.
وأضاف: “ما يصير 4 فرق يمتلكون لاعبين كبار وباقي الفرق الصغيرة لا تمتلك لاعبين نوعا ما كويسين”، مشيرا إلى أن هذا الأمر دليل على عدم توافر العدالة في الدوري.
وأوضح لاعب الخليج أن الأهلي به لاعبين كانوا قبل شهرين في الشامبزليج “دوري أبطال أوروبا” وفازوا به، وتساءل: من عندنا؟يذكر أن الأهلي فاز على الخليج بنتيجة 3-1 ،في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة الثانية على ملعب محمد بن فهد ، بدوري المحترفين.
حمد العبدان – لاعب #الخليج:
عناصر #الأهلي قبل شهرين تلعب في الدوري الإنجليزي والآن تلعب أمامنا؛ الأندية التي لا تتبع لصندوق الاستثمارات تملك عناصر جودتها محدودة، وهذا الأمر يدل على فقدان العدالة.#دورينا_غير#قناة_السعودية pic.twitter.com/1Ie0LWmwr4
— #دورينا_غير (@SBA_sport) August 17, 2023
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