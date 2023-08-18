نيمار اشترط أن تمتلىء الثلاجة طوال الوقت بعصير من علامته التجارية المفضلة قبل التوقيع مع الهلال





كشفت صحيفة “ذا صن” البريطانية عن طلبات النجم البرازيلي نيمار داسيلفا مقابل الانضمام إلى نادي الهلال ، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.وقالت الصحيفة: أنه من ضمن شروط نيمار ، أنه طلب من نادي الهلال الحصول على ثلاث سيارات فاخرة لنفسه، وأربع سيارات مرسيدس G Wagons لمقربيه وسيارة فان مرسيدس مع سائق ، وأن يكون من بين السيارات الفاخرة “بنتلي كونتيننتال جي بي”، و”أستون مارتن دي بي إكس” و”لامبورغيني هوراكان”، وكلها ستكلف النادي حوالي 650 ألف دولار.

وأكملت الصحيفة : أن نيمار اشترط في المنزل الذي سيُقيم فيه برفقة عائلته ، أن تمتلىء الثلاجة طوال الوقت بعصير من علامته التجارية المفضلة ، بالإضافة للمشروبات الخاصة بعائلته واصدقائه .كما أكد على أن يحتوي المنزل على 25 غرفة ، بالإضافة لوجود ثلاث حمامات ساونا في مكان إقامته بالإضافة إلى خمسة عمال بدوام كامل، بما في ذلك مساعد طاه لمساعدة الطاهي الخاص به من البرازيل ، ووجود مسبح بأبعاد محددة، لا يقل عرضه عن 10 أمتار وطوله عن 40 مترا.

وأبانت الصحيفة ، أن نيمار طلب أن تدفع جميع تكاليف إقامته في الفنادق والمطاعم والمدن التي قد يزورها في أيام العطلة من قبل مالكي الهلال ، كما تم الكشف عن أن صفقته يمكن أن تشمل استخدام طائرة خاصة، كلما احتاج هو أو أسرته للسفر.