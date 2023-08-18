أول تعليق من ضاحي خلفان بشأن استقطاب الأندية السعودية للاعبين دوليين





علق نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، اليوم الخميس، بشأن استقطاب الأندية السعودية، لللاعبين الدوليين، مؤكدًا أن دوري “روشن”، لا يقل أهمية عن أي دوري عالمي.

وقال خلفان عبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس”: إذا استمرت أندية المملكة العربية السعودية في استقطاب اللاعبين الدوليين في دوري الأندية فإن ذلك سيفرز بزوغ لاعبين سعوديين تمرسوا على اللعب مع اللاعبين الكبار.

وأكد على أن الدوري السعودي لا يقل في أهميته عن أي دوري عالمي، مشيرًا إلى أن أنظار العالم تتجه اليوم إلى نتائج الفرق السعودية ودوريها وأن هذا الاحتكاك مع اللاعبين الكبار سيقلص الفجوة بين اللاعبين السعوديين واللاعبين الدوليين.

وأضاف نائب رئيس الشرطة: “اليوم محطات العالم… تبحث عن نتائج المشاهير من اللاعبين الذين يلعبون في الدوري السعودي”.