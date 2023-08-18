بيان من الشرطة العسكرية لحركة تمازج ترفض الانضمام للدعم السريع وتوجه بالقبض على رئيس الحركة





أصدر مكتب قائد الشرطة العسكري في حركة الجبهة الثالثة تمازج بياناً أعلن فيه رفضهم لقرار رئيس الحركة بالانضمام للدعم السريع وقتال الجيش السوداني، هذا نص البيان:

مكتب قائد الشرطة العسكرية

في البدء الرحمة والمغفرة لشهداء القوات المسلحة السودانية القومية. ولا عزاء للمرتزقه والخونة.

والتحية لشرفاء المنظومة من الضباط وضباط صف الجنود.

كما شاهدت في الأمس خطاب السيد الرئيس محمد علي قرشي علوي . موجهاً لمنسوبي الجبهة بالانضمام لمليشة الدعم السريع .

نحن نقول لك مخالفين التعليمات .

القوات المسلحة السودانية القومية هي سيادة السودان .

القوات المسلحة السودانية القومية ركيزه الدولة.

القوات المسلحة السودانية القومية هي من أعطت الجبهة الثالثة تمازج الشرعيه والاعتراف بأنها حركه مسلحه.

. قيادة الشرطة العسكرية ومنسوبيها متواجدة في الميدان جنبا لجنب مع القوات المسلحة السودانية القومية منذ بداية انتهاكات مليشه الدعم السريع لسيادة الدولة عسكرياً وسياسياً.

عليه .

توجيهات :-

١_ إنضمام كل شرفاء المنظومة للقوات المسلحة السودانية القومية.

٢_ على منسوبي الشرطة العسكرية اعتقال الرئيس محمد علي قرشي وتسليمه لأقرب وحده عسكرية تتبع للجيش السوداني القومي .

والله الموفق .

عميد/ عبدالله السناري.

قائد الشرطة العسكرية.

الجمعة 18 أغسطس 2023