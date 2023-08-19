رونالدو ينفجر غضبا بعد الخسارة أمام التعاون





انفجر البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر غضبا، بعد نهاية مباراة فريقه أمام التعاون، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخسر النصر بثنائية نظيفه في ملعبه وبين جماهيره، ليفشل في تحقيق الفوز خلال أول جولتين، ويصبح في المركز الخامس عشر دون نقاط.

وبدا الغضب واضحا على الدون، فور إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، إذ غادر الملعب منفعلا دون أن يحيي الجماهير.

ولم يشارك رونالدو رفقة النصر في مواجهة الجولة الأولى بالدوري، والتي خسرها الفريق أمام الاتفاق (2-1).

موقع كووورة