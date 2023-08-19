أسعار العملات في السودان اليوم السبت 19 أغسطس 2023.. الجنيه يستقر





استقر سعر صرف العملات الأجنبية اليوم في السودان أمام الجنيه السوداني، السبت 19 أغسطس/ آب 2023 في انتظار مخرج للصراع الدائر بالبلاد.

وأعلن بنك السودان المركزي في تقرير صادر عنه، استمرار ثبات سعر العملات مقابل الجنيه السوداني منذ الشهر الماضي.

ضوابط الاستيراد

وخلال يوليو/ تموز الماضي، أعلن بنك السودان المركزي عن اتخاذه اجراءات بالتعاون مع الحكومة لتحقيق الاستقرار المالي والحفاظ علي سعر الصرف الأجنبي عبر مجموعة من الحزم المختلفة من بينها وضع ضوابط علي عمليات الاستيراد التي تتم دون تحويل قيمتها للبنوك السودانية من خلال حظر أي معاملات دون تحويل قيمتها للبنوك عدا الاستيراد بغرض الاستثمار.

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واستثنت تعليمات البنك المركزي السوداني من الحظر، استيراد السلع الرأسمالية للمصانع الإنتاجية وإحلال الماكينات للمصانع التي دمرتها الحرب بعد موافقة وزارة التجارة والتموين وجهات الاختصاص الفني.

وتم منح الأولوية في توفير النقد الأجنبي لاستيراد السلع الأساسية والاستراتيجية المعتمدة من وزارة التجارة والتموين مع حظرها من الاستيراد بدون تحويل قيمة باستثناء تلك التي تم شحنها في أو بعد تاريخ 14 يونيو / حزيران الماضي وحتى تاريخ إصدار الضوابط في 25 يوليو / تموز الماضي..

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سعر الدولار في السودان

واستقر سعر الدولار اليوم في السودان عند 599 جنيها .

كم سعر صرف الدولار في السودان اليوم؟

وفي السوق السوداء غير الرسمية سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 625 جنيها سودانيا.

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سعر اليورو اليوم في السودان

واستقر سعر اليورو مقابل الجنيه السوداني اليوم لدى البنك المركزي عند 617.93 جنيه وفقا لآخر تحديث، كما استقر سعره في بنك الخرطوم إلى 641.04 جنيه سوداني

سعر اليورو في السوق السوداء في السودان

وارتفع سعر اليورو في السوق السوداء في السودان عند 644 جنيها سودانيا.

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أسعار العملات العربية اليوم في السودان

واستقرت أسعار العملات اليوم في السودان في مقابل الجنيه السوداني عند مستوياتها السابقة في السوق الرسمية لدي البنوك والصرفات و والسوق السوداء.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني

وسجل سعر الريال السعودي في السوق السوداء بالسودان 176 جنيها سودانيا، وفي بنك الخرطوم بلغ سعر الريال 168.38 جنيه سوداني .

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سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه السوداني

وسجل سعر الدرهم الإماراتي في السوق السودانية رسميا 175.01 جنيه سوداني

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء عند 185 جنيها سودانيا.

سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه السوداني مقابل الجنيه المصري 19.49 جنيه، في السوق السوداء في السودان.

العين الاخبارية