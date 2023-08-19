الجمهور يغني قمرين قبل صعود عمرو دياب على المسرح في حفله بلبنان





حرص عدد كبير من جمهور عمرو دياب على غناء عدد من أغنياته الشهيرة ومن أبرزهم أغنية “قمرين” وذلك قبل صعود الهضبة على المسرح استعدادًا لحفله الغنائي في العاصمة اللبنانية “بيروت”.

وتوافد عدد من الجماهير على حفل النجم عمرو دياب الذي يقام بالعاصمة اللبنانية بيروت مساء اليوم السبت، ونشر عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من داخل الحفل، وظهر عدد من الشباب والفتيات وهم يرتدون الزي الأبيض، الذي يعد شرطا من شروط حضور الحفل.

ويقدم عمرو دياب عددًا من أشهر أغانيه خلال ذلك الحفل المنتظر، خاصة أنه الحفل الأول له في لبنان منذ سنوات طويلة.

بوابة فيتو