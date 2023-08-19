ثقافة وفنون

شاهد كيف علق الكاتب عبدالعزيز بركة ساكن على صورة أبوعركي البخيت وسط أفراد الدعم السريع – صور

2023/08/19
سماهر ابو عركي
أبوعركي وابنته سماهر - أرشيف

بعد انتشار صورة للفنان أبوعركي البخيت بجانب أفراد من قوات الدعم السريع المتمردة، ويبدو فيها مبتسماً، علق الكاتب عبدالعزيز بركة ساكن بهذا التعليق:

أهم شيء في هذه الصورة، أن الفنان أبو عركي بخير ولا خوف عليه من الجنجويد. ولكن الخوف الآخر من الطيران!!
الشيء الآخر أي شخص مُسلح طلب أن يتصور معك، أعطه ابتسامة شاسعة وتصور معه، دون تردد، وإذا طلب منك أن تهتف: جاهزية حسم شنو شنو
اهتف طوالي.

قيمة الحياة لا تُقدر بثمن، وقمة الشجاعة أن تحافظ على حياتك.
صديقي الجميل ابو عركي البخيت: اتمنى لك الصحة والعافية.

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