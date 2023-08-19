رقم قياسي جديد لصلاح.. ليفربول يهزم بورنموث بثلاثية





قلب ليفربول تأخره بهدف أمام ضيفه بورنموث إلى فوز مثير 3 /1 اليوم السبت في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف ليفربول كل من لويس دياز بالدقيقة 27 ومحمد صلاح (36) وديوجو جوتا (62)، فيما أحرز أنتوني سيمينيو هدف بورنموث الوحيد (3).

وارتفع رصيد ليفربول إلى 4 نقاط بعد تعادله في الجولة الأولى مع تشيلسي (1-1)، فيما تجمد رصيد بورنموث عند نقطة وحيدة.

ووفقا لما ذكرته شبكة إحصائيات “أوبتا”، أصبح صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز، يسجل أو يصنع هدفا في 10 مباريات متتالية على ملعب “أنفيلد”.

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