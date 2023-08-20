بالفيديو.. ميسي يقود إنتر ميامي لتتويج تاريخي بكأس الدوريات في أمريكا وهاني مختار لم يسجل





أضاف نجم كرة القدم الأرجنتيني الدولي ليونيل ميسي إنجازا جديدا إلى سجله الحافل بالإنجازات والألقاب وتوج بلقبه الأول مع فريق انتر ميامي الأمريكي بعد شهر واحد على الانتقال لصفوف الفريق، ليرفع رصيده من الألقاب إلى اللقب 44 في مسيرته الكروية، ليصبح اللاعب الأكثر تتويجاً بالبطولات في تاريخ اللعبة.

وتغلب انتر ميامي بقيادة ميسي على ناشفيل بركلات الترجيح 10/9 في المباراة النهائية لبطولة كأس الدوريات، ليحصد الفريق اللقب الأول في تاريخه، ويتوج البداية الجيدة للنجم الأرجنتيني مع الفريق.

وقاد ميسي فريق انتر ميامي إلى الفوز في جميع المباريات الستة التي خاضها بالبطولة حتى بلغ به المباراة النهائية، التي انتهت بالتعادل 1/1 مساء السبت (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش) ليحتكم الفريق إلى ركلات الترجيح التي شهدت سباقا ماراثونيا بين الفريقين حسم بنتيجة 10/9.

وخلال المباراة، كان انتر ميامي هو البادئ بالتسجيل عن طريق ميسي في الدقيقة 23 لينهي الفريق الشوط الأول لصالحه بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، رد ناشفيل بهدف سجله فافا بيكولت في الدقيقة 57 لينتهي اللقاء بالتعادل، وتحسم ركلات الترجيح لقب هذه النسخة من كأس الدوريات.

وخلال تسديد ركلات الترجيح، سدد جميع الـ22 لاعبا في صفوف الفريقين هذه الركلات في ظل استمرار التعادل في سباق ماراثوني على اللقب، حتى أهدر إليوت بانيكو حارس مرمى ناشفيل ركلة الترجيح التي سددها.

وكان ميسي سجل الركلة الأولى لانتر ميامي بعد انتهاء المباراة بالتعادل ليمنح زملاءه دفعة معنوية كبيرة في بداية سباق ركلات الترجيح.

ولم يسجل اللاعب ذو الأصول السودانية هاني مختار، والذي تصدر اسمه بجانب ميسي لوسائل الإعلام قبل المباراة.

يلا كورة + وكالات