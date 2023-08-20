مصطفى قمر يروج لـ «أولاد حريم كريم».. ويعلن موعد عرضه بدور السينما – صور





روج الفنان مصطفى قمر، لفيلمه الجديد الذي يقوم ببطولته ويحمل اسم “أولاد حريم كريم”، كما أعلن موعد عرضه بدور السينما.

ونشر قمر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام، صورتين للأبطال المشاركين في العمل، فصورة كانت للآباء والأمهات والأخرى كانت للأبناء، وعلق قائلا: “أولاد حريم كريم، بجميع دور العرض يوم ٨/٣٠، سيناريو وحوار زينب عزيز، مدير التصوير أحمد حسين، إخراج علي إدريس”.

ويقوم الفنان مصطفى قمر ببطولة فيلم “أولاد حريم كريم”، بمشاركة عدد كبير من النجوم، أبرزهم: بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبد الجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة.

بوابة الأهرام