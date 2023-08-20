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شاهد بالصور.. ميسي يحرم السوداني هاني مختار من لقبه الأول ويواسيه بعد نهاية المباراة

2023/08/20
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هاني مختار وميسي

قام ليونيل ميسي بمواساة اللاعب الألماني  – سوداني الأصل – هاني مختار  بعد خسارته لقب كأس الدوريات الأمريكي،

حيث توج الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بأول ألقابه مع إنتر ميامي، عندما قاد فريقه إلى تحقيق لقب كأس الدوري الأميركي – المكسيكي، يوم الأحد، بركلات الترجيح على حساب ناشفيل في المباراة النهائية، ليحرم السوداني هاني مختار من تحقيق أول ألقابه مع فريقه.

في مباراة شهدت تسجيل لميسي و صناعة لهاني مختار .. إنتر ميامي يتوج بطلاً لكأس الدوريات الأمريكي بعد الفوز على ناشفيل بركلات الترجيح 9/10 بعد إنتهاء الوقت الأصلي للمباراة 1/1.

رصد وتحرير – “النيلين”

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