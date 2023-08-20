قرار “كاف” يقرّب الهلال السوداني من دور مجموعات أبطال أفريقيا





تأهل نادي الهلال السوداني إلى دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما قرّر منافسه فريق السلام من جنوب السودان، الانسحاب من المنافسة رسمياً، وعدم انتقاله إلى المغرب لخوض مواجهتي الدور التمهيدي الأول.

وقال نادي الهلال في بيان رسمي نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “اكس” (تويتر سابقا)، فجر اليوم الأحد: “تأهل الهلال رسمياً إلى دور الـ32 من مسابقة أبطال أفريقيا، بعد انسحاب منافسه السلام جنوب السودان في الدور التمهيدي”.

وأضاف النادي السوداني أيضاً: “تلقى الهلال خطاباً من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، يؤكد تأهل الفريق، وينتظر الأزرق المتأهل من فيتا كلوب الكونغولي وأول أغسطس الأنغولي”.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أجّل مباراة الهلال والسلام لمدة 24 ساعة، بسبب عدم تمكن الأخير من الانتقال إلى المغرب لخوض المواجهة المقررة إقامتها على ملعب “العبدي” في مدينة الجديدة المغربية يوم الأحد المقبل.

هذا ومن المتوقع أن يستقبل نادي الهلال منافسه في الدور المقبل بالعاصمة المصرية القاهرة، بعدما اختار المغرب لاحتضان المواجهة الأولى ضد نادي السلام.

العربي الجديد