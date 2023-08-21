بيان من بعثة الأمم المتحدة في السودان





في بيان جديد .. أعربت بعثة الأمم المتحدة في السودان، عن انزعاجها من زيادة مستوى العنف الفترة الأخيرة في ولايتي جنوب كردفان وغرب كردفان، وتحديدا في المناطق المأهولة بالسكان.

ودعت بعثة الأمم المتحدة، في بيان لها الأحد، «إلى وقف الأعمال العسكرية في الولايتين على الفور والعودة إلى الحوار»، مؤكدة أن «التطورات العسكرية الأخيرة في هاتين الولايتين في كردفان مؤسفة»، بحسب البيان.

وشدد اليبان على ضرورة أن «تتوقف جميع الأعمال العسكرية والتعبئة على الفور لتخفيف معاناة السكان المتضررين»، داعيًا جميع الجهات العسكرية الفاعلة في السودان إلى الامتناع عن الأعمال، التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الصراع المسلح وضمان حماية السكان المدنيين والبنية التحتية، بحسب البيان.

بيان من بعثة الأمم المتحدة يونيتامس – السودان