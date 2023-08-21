تعادل ثمين للمريخ مع أوتوهو في ذهاب تمهيدي أبطال إفريقيا





حقق نادي المريخ السوداني نتيجة إيجابية على أرض مضيفه أوتوهو الكونغولي، في ذهاب الدور التمهيدي الأول من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، بالتعادل 1/1 مساء الأحد 20 أغسطس، قد تسهل عليه المأمورية بعض الشيء في لقاء الإياب الذي سيقام خارج السودان لأسباب أمنية.

تقدم المريخ في نتيجة المباراة إثر أول هجمة له في الدقيقة 3 عبر محترفه الكولومبي برايان ادينسون، قبل أن يعود أصحاب الأرض لأجواء اللقاء بتسجيل هدف التعادل في أول دقيقة من بداية الشوط الثاني.

وسيلتقي المريخ بنظيره الكونغولي في لقاء العودة يوم السبت القادم الموافق لـ26 اغسطس الجاري على ملعب استاد (Huye) في مدينة بوتاري الرواندية.

وفي مباراة أخرى لحساب ذهاب نفس المرحلة، فاز يانغ أفريكانز التنزاني خارج أرضه على أساس تيليكوم جيبوتي 2-0، وتفوق جوانينغ غالاكسي البوتسواني على فيبرس الأوغندي بنفس النتيجة.

الشرق للأخبار