ليلى علوي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها بإطلالة شبابية – شاهد الصورة





شاركت الفنانة ليلى علوي، جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها، أثناء استمتاعها بعطلتها الصيفية.

ونشرت ليلى علوى، اطلالتها من خلال حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام “، وظهرت بإطلالة انيقة و شبابية ، حيث تالقت مرتدية فستان باللون الازرق المشجربالورود. وتركت ليلى شعرها ينسدل مموجا على كتفها، مع فستان بنقشة ورود يدمج اللونين الأزرق والوردي.

وكان آخر أعمال الفنانة ليلى علوي فيلم «شوجر دادى» وشاركها البطولة بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، مي الغيطي، فرح الزاهد، محمد محمود، مصطفى غريب وجوهرة وتامر هجرس عدد آخر من الفنانين، ومن ضيوف الشرف هشام عباس الذي يقدم أغنية أيضًا خلال الأحداث، ومروان يونس وسارة الدرزاوي، ومن تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

صحيفة المصري اليوم