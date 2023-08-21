المريخ يتقدم بشكوى ضد منافسه بدوري الأبطال أوتوهو الكونغولي





أكد مصدر من إدارة المريخ أن النادي بصدد تقديم شكوى رسمية ضد فريق أوتوهو الكونغولي، بعد أن سجل الفريق السوداني اعتراضًا أمام مُراقب الحُكّام قبل بداية مباراة الفريقين التي جرت اليوم الأحد 20 أغسطس/آب على ملعب ألفونس ماسيمبا لحساب الدور التمهيدي الأول من رابطة الأبطال الأفريقية وانتهت بالتعادل 1-1.

وكشف منير نبيل، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة الفريق بالكونغو، في حديث خاص لموقع winwin: “أنهم قدّموا اعتراضهم قبل بداية المباراة كما تشير لوائح المسابقة”، مؤكدًا أن قائمة الفريق الكونغولي ضمّت 7 إضافات للقائمة الأفريقية خلال الفترة الثانية للتسجيلات المقررة من 1 إلى 31 أغسطس ممّا يؤهلهم للمشاركة في الدور التمهيدي الثاني وليس الأول وفقًا للتعميم الصادر من الكاف في 12 يوليو/تموز 2023، وهو ما يُعَدّ مخالفةً صريحة للوائح وللقوانين التي تحكم المنافسة.

وأبدى منير ثقةً كبيرةً في كسب النادي لشكواه، قائلا: “نثق تمامًا في صحة الإجراءات، وسنُرفِق الشكوى بمستندات تدعم موقفنا”. واعتبر أن نتيجة التعادل 1-1 التي انتهت عليها المباراة “مميزة”، موضحا: “قدّم نجوم الفريق مباراةً رائعةً، وتقدموا في النتيجة في وقت مبكر وهو ما يشير إلى إعداد نفسي وبدني مميز، وأردف بقوله: “كنا نأمل في تحقيق الفوز، وسنحتاط لكل المواقف وسنستعد جيدًا لجولة الإياب التي ستُقام في رواندا، كما نثق تمامًا في كسبنا للشكوى”.

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