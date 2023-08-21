ياسمين صبري تخطف الأنظار بلوك جديد – صور





ظهرت الفنانة ياسمين صبري بإطلالة رقيقة في أحد ظهور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وبملامح هادئة وبمكياج ناعم خطفت “ياسمين صبري” قلوب متابعيها بظهورها الجذاب. وارتدت ياسمين صبري فستان آخر ستان بصيحة “الكروازية” وهي تضع مساحيق التجميل بمكياج هادئ على وجهها، وربطت شعرها بطريقة جديدة لتبدو طبيعية بدون تكلف كعادتها دائمًا، كما وضعت طلاء أظافر من اللون الأحمر ليلق مع إطلالتها.

ويعرض للفنانة ياسمين صبري فيلم “البعبع” مع النجم أمير كرارة حيث يعرض ضمن الأفلام السينمائية لعيد الأضحى المبارك 2023 ، ضمن منافسة شرسة للأفلام بيت الروبي للنجم كريم عبد العزيز وفيلم تاج للنجم تامر حسني، كما يعرض فيلم مستر “إكس” للثنائي هنا الزاهد وأحمد فهمي وجاء في المركز الثالث للإيرادات أفلام عيد الأضحى.

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